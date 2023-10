Revuelo por las palabras de la chef Begoña Rodrigo sobre los horarios en hostelería y los precios

Las palabras de la chef Begoña Rodrigo, dueña de La Salita, recogidas por el diario El País están dando que hablar en X, anteriormente Twitter. La cocinera ha usado el congreso de San Sebastián Gastronomika para hablar de los temas que realmente afectan a la hostelería y ha dejado varias reflexiones muy comentadas.

Ha hablado Rodrigo del papel que deben jugar los cocineros en estos nuevos tiempos, profesión que ha definido como "una raza generosísima, que nos hemos acostumbrado a todo en los últimos años, que hemos sido contorsionistas y que hemos aprendido a trabajar de forma muy distinta, a cómo veníamos trabajando en los últimos 25 años, a la velocidad de la luz".

Ha apostillado que en la profesión están "llenos de dudas": "Hay muchas cosas que debemos cambiar, y cada uno estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos".

Y aquí viene uno de los puntos clave del revuelo. Ha defendido Rodrigo que en este tipo de congresos gastronómicos se hable más de cosas útiles para que los negocios salgan adelante porque para muchos "está siendo una lucha bastante complicada".

Para ejemplificar el problema de la inmediatez al que se enfrentan ahora en la cocina, la chef ha hablado de que su hijo quiere ver las series completas del tirón en una noche y en su época los capítulos llegaban de forma semanal los jueves y había que esperar.

"Todos queremos tener algo, ya. Y tenemos gente trabajando que no ha entendido lo que es el oficio o que no sabe lo que es porque no lo está viviendo. Están viviendo otras cosas, que no son ni peores ni mejores, pero seguro que son diferentes. Y tenemos que adaptarnos a esto, porque seguimos aquí", ha afirmado.

Ha apostillado que ahora se trabaja de forma muy distinta a hace unos años: "Las familias trabajamos, nadie asegurado, nadie cobraba, trabajábamos 70-80 horas a la semana, pero todo eso pasó, señores".

"Ahora tenemos otro tipo de modelo de negocio. Ahora la gente quiere trabajar 40 horas. Yo en mi casa he instaurado ese modelo, la gente tiene que fichar para trabajar. Es difícil explicarle a alguien que conseguir un oficio y llegar a la excelencia trabajando 40 horas es bastante complicado, por lo que el resto de su tiempo tiene que dedicarlo a formarse, que llegar a una cocina y limpiar una cocina no tiene ningún interés, porque los cocineros no somos gente de la limpieza, somos cocineros", ha afirmado, siendo este el principal punto de las críticas que ha recibido en la red social de Elon Musk.

Por último ha reflexionado: "Aceptamos que un hotel, que son nuestros primos hermanos, suban los precios los fines de semana, pagar más por un avión cuando hay mucha demanda, pero ¿por qué un restaurante no puede hacer eso?, ¿por qué un restaurante tiene que mantenerse a costa de sus empleados o de sus horas trabajadas? Todas estas cosas tienen que cambiar y todas estas cosas me gustaría que se planteasen y se hablaran en este escenario".

