Rompe el contador de 'me gusta' al contar la emotiva escena que ha presenciado en el Metro de Madrid

dpa/picture alliance via Getty I

La aparición de las redes sociales ha hecho que muchas personas compartan en ellas algunas escenas que suelen presenciar en lugares laborales, pero también públicos, como los medios de transporte o restaurantes.

Cada vez es más difícil disfrutar de un momento de intimidad sin que alguien con el que compartes vagón de Metro se fije en ello y pueda llegar a publicarlo en redes.

Algo que, con razón, ha hecho la usuaria @patriciaConor en la red social X tras percatarse, en primera persona, del detalle que una chica ha tenido con su novia en el Metro de Madrid.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Una chica en metro Madrid ha dejado de leer el libro en el que estaba inmersa para poder maquillarse y su novia se ha puesto a leerle en voz alta el capítulo mientras le sujetaba el espejo", ha explicado.

La usuaria no ha podido evitar remarcar en el mensaje, que suma más de 1,7 millones de reproducciones y más de 57.000 me gusta, que "nadie me hable".

La publicación ha generado cientos de comentarios de gente que ha querido reaccionar a lo ocurrido: