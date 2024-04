Ryanair logra al fin que media Europa le aplauda por la respuesta que ha dado a este usuario

La compañía aérea Ryanair es una caso extraño en las redes sociales: sus cuentas oficiales tienen muy mala fama por las respuestas tan maleducadas que dan y la compañía hace gala además de esa desfachatez.

Pero, esta vez, la empresa ha logrado una notable difusión y numerosos aplausos en Europa por la respuesta que le ha dado a un usuario estadounidense que alardeó de la comida de su país.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Lo hizo subiendo una foto de una especie de plato combinado en el que se pueden apreciar elementos como una porción de pizza, sepia, espaguetis, gambas y gelatinas de colores.

"La mente europea no puede comprender esto", dijo junto a es imagen. Al poco, Ryanair ha respondido: "Por esto no volamos a Estados Unidos". Y en pocas horas esa respuesta supera los 72.000 'me gusta'.

En las reacciones, una usuaria asegura: "El administrador de redes sociales de Ryanair lo hace mejor que nadie". Y otra: "¡Creo que @Ryanair acaba de romper Internet! 😂