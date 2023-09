Salen del concierto de Quevedo en Sevilla y sueltan todo esto por la boca

El cantante Pedro Quevedo está de gira por España y hace unos días estuvo en Sevilla con una actuación que no gustó del todo a dos jóvenes, tal y como han desvelado en un vídeo de TikTok.

"Esto es una queja oficial. Yo lo amo pero la ha cagado un poquito. Esto qué mierda es Quevedo, ni 60 minutos de concierto", han dicho las dos a la vez.

Han relatado que como estaba lloviendo mucho ha habido problemas con el sonido. Por lo visto, el cantante no se ha despedido al irse, algo que le han afeado.

Eso sí, para las dos ha sido un buen concierto pero muy corto. "Yo te amo Quevedo. Yo no te amo pero tampoco te odio. Conversa con tu gente ya que te han petado los altavoces", han vuelto a decir a la vez.

Han lamentado que cuando ha cantado Columbia no se escuchaba bien y no se ha dignado a volver a cantarla mejor: "Se me ha caído un mito".