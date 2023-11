Santiago Niño Becerra lamenta el "desastre social" que sufrirán muchos españoles en unos meses

El prestigioso economista Santiago Niño Becerra ha anticipado el "desastre social" que muchos españoles pueden sufrir en tan solo unos meses, más concretamente en el año 2024.

En un artículo publicado en el diario andorrano Bon Dia, el especialista acaba un artículo sobre el "problema de la vivienda en alquiler" señalando: "Quizás me preguntarían cómo se está resolviendo el problema de la vivienda en España. La respuesta es simple: de ninguna manera".

"No se está resolviendo en absoluto, por lo que los expertos en cuestiones inmobiliarias apuntan que en 2024 el tema estrella será el alquiler de habitaciones, cuyo precio se estima que subirá un 10% (un desastre social, vaya)", alerta.

En su texto, Niño Becerra apunta que "el Estado debe construir un parque suficiente de pisos, administrarlo y levantar todas las limitaciones y prohibiciones". Explica que el problema verdadero en muchos países es que "la demanda de vivienda de alquiler supera en mucho la oferta de vivienda para alquiler".

"En algunas ciudades el problema se ha convertido en auténtico quebradero de cabeza para los gobiernos locales, por lo que se están estudiando y ensayando diferentes fórmulas para intentar resolverlo. Pero lo cierto es que prácticamente todas estas fórmulas han fracasado", lamenta.

Sin embargo, subraya que hay dos países en los que la vivienda de alquiler no supone ningún problema grave para los ciudadanos: Países Bajos y Austria. "Porque desde el final de la II Guerra Mundial los gobiernos nacionales, en combinación con las autoridades locales, se preocuparon de ir creando un parque de vivienda pública de alquiler y de ir adecuándola periódicamente a las necesidades de la demanda", explica.

El experto señala que "el cinturón que rodea a Viena probablemente sea la zona donde mejor ha funcionado esta planificación".

Para él, la única solución a estos problemas es que "el Estado construya un parque suficiente de viviendas de alquiler, que sea el Estado quien administre este parque y levante todas las prohibiciones en vivienda y todas las limitaciones al incremento del precio del alquiler".

"En Viena se están ofreciendo viviendas lujosas a alquileres elevadísimos, pero a la vez existen viviendas sociales para todos los que lo necesitan porque… desde hace 70 años las autoridades se han preocupado de que así sea", subraya antes de lamentar que "en muchas ciudades este problema ya no tiene solución porque no existen los fondos necesarios –en forma de ingresos fiscales o de endeudamiento– que se requerirían para resolver la falta de vivienda, por lo que se ha entrado o se está entrando en una dinámica de parches legales que no van a resolver nada".