Se separa de su pareja y se da cuenta de este detalle, sobre todo en hombres: para reflexionar

El usuario de X @dentropormuerto ha hecho una comentada reflexión a raíz de separase de su pareja, y es que, "como tantos otros", se está divorciando. "Últimamente se disuelven más matrimonios de los que se crean", ha escrito antes de comenzar el hilo.

Dirigiéndose a los que dicen que los jóvenes de hoy en día "no aguatan nada", en referencia a que las generaciones actuales se separan más que las pasadas, ha señalado que, para él, "no es nada malo en sí mismo", y ha opinado que "casi mejor no aguantar amargados y centrarnos en ser felices".

"A todo dios que se lo cuento me dice que le dejo de piedra, que se nos veía tan bien y tan compatibles... La realidad es bien distinta. Llevábamos mucho tiempo (AÑOS) mal. Años. Y nadie fuera se había percatado", ha subrayado el tuitero.

Y esta es la reflexión que ha sacado en claro: "Contamos poco o nada lo que nos va mal, y menos si hay componente emocional (los tíos, aún menos, que somos emocionalmente subnormales). Cada uno vamos a nuestra movida y tampoco nos preocupamos mucho por los que tenemos al lado".

Según ha manifestado, lo que más le llama la atención es precisamente esto, "el profundo desconocimiento de cómo les va emocionalmente y en sus relaciones a nuestros amigos e incluso familiares". Para terminar, ha deseado que "esto sirva para no dar nada por sentado" y preocuparse "mejor por lo amigos".