Se lía en los comentarios por lo que dice una sevillana de la Feria de Abril: "Estamos orgullosos"

La creadora de contenido sevillana María Luisa, conocia como 'Eme de Amores', una de las que más ha trabajado desde que inició su emprendimiento empresarial con las alfombras.

La Feria de Abril es su época favorita del año y ha mandado varios mensajes a todos aquellos que vienen de fuera a disfrutar de una de las festividades más querias e importantes de España. Lo ha hecho con el mejor humor e intención del mundo, pero en los comentarios, los más de 900, se ha liado por lo que ha dicho sobre las casetas.

"Las casetas son privadas y estamos orgullosos todos los andaluces de que todas las casetas sean privadas, si no eres socio, no entras", ha expresado la sevillana sin mala intención. Luego ha aclarado que en caso de ser "un buen amigo de un sevillano, te invito a mi caseta".

Los usuarios de TikTok han respondido al vídeo (@emedeamores), algunos con mejor humor que otros, criticando esas palabras y ensalzando, por el contrario, otras ferias como la de Málaga: "Ahí acogemos a todo el mundo y no hay que ir arreglados, es ir cómodo y pasarlo bien".

"Mneos mal que en Córdoba las casetas son para todos y puedes ir como quieras", ha respondido la usuaria Eva, aclarando que en su mensaje no iba con odio hacia nada". "No sé como os parece bien que sea privada y qu ela gente no tenga contacto", ha expresado Ana, llevándose más de 800 'me gusta'.