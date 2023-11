Se maquilla de verde para disfrazarse y lo que le ocurre al llegar a casa es de 'tierra, trágame'

La usuaria de TikTik @mariareushuang ha sufrido una de las mayores 'pesadillas' que puede vivir alguien que se pinta todo el cuerpo para disfrazarse en Halloween: que, luego, ese maquillaje no salga fácilmente.

En un vídeo que ha subido a la red social, la usuaria aparece intentando desmaquillarse. "Estoy a punto de tener un ataque porque estaba limpiando la brocha con la que me he pintado todo el cuerpo de color verde y no se ha ido la pintura, se me han quedado los dedos amarillos", expresa.

"Estoy así porque supuestamente la pintura se va con agua", dice antes de intentar limpiarse un brazo y ver el resultado: la piel se queda amarilla.

"¡No puede ser, no puede ser, no puede ser!", exclama antes de señalar: "Como se me quede la cara como un Simpson... ¡Es que tengo la cara amarilla!".

La mujer, en medio de un ataque de risa nerviosa, dice que en el vídeo se ve bien, pero que realmente tiene la cara amarilla, como demuestra luego en una foto que sube.

En los comentarios, los usuarios han preguntado por qué no probó primero en una pequeña zona. Y ella ha replicado: "Hubiese sido lo más prudente, pero confié demasiado en la pintura de Amazon jajaja".