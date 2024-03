Se muda a Sevilla y se sorprende por un detalle de sus bares: es muy poco común

La usuaria de TikTok @evaevarista ha comentado cinco de las cosas que más le han sorprendido desde que se ha mudado a Sevilla y uno es un detalle que ha visto en los bares la que más sorprendido.

"Hay una papelera en la mesa de cada bar o restaurante, pero tal que así, y normalmente con la pata de la mesa metida dentro", ha expresado, pensando que era para que no se moviera, pero algunos usuarios le han explicado que es para que no las roben.

"No me estoy refiriendo a los bares típicos de barrios tradicionales, no, no, no, hasta en el Starbucks y tiene todo el sentido del mundo", ha dicho. De esta forma, consiguen que los clientes no ensucien el bar y contaminen muchísmo menos.

Otro "choque cultural" que ha tenido es que en las terrazas no le dejaban pedir tapas, pero sí en el interior del local. "Aquí es Semana Santa todo el año, no me vengais a decir que no, en cualquier momento del año te puedes encontrar a una virgen pro la calle", ha expresado.

Además, también ha hecho referencia a los vasos con los que te ponen la cerveza, es decir, para ponerte una caña, te ponen medio vaso. Puedes pedir una "entera" y llenan un poco mal el vaso de cerveza. "Y el jamón está muy bueno en cualquier bar", ha añadido como remate.