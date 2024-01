Se queda pasmada tras lo que una clienta le ha hecho "en la cara": tiene mucha mucha tela

La usuaria de X @CosaIndiscreta se ha llevado más de 6.000 me gusta en pocas horas tras contar lo que le ha pasado este mismo sábado con una clienta que había ido a su tienda de manicura para hacerse las manos.

"Una clienta entra, elige un color y se sienta. Cuando le voy a hacer el servicio, no estaba el esmalte en la mesa y ella lo saca de su cartera diciendo que se quería hacer su color", ha detallado, antes de destacar que "era mi esmalte".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La trabajadora ha asegurado que se quedó "tan pasmada que no supe que decir o hacer" porque, según ha apuntado, "me robó en la cara".

Pero lo peor de todo es que la denuncia de la protagonista no terminó ahí, ya que la clienta no dudó en escribirle para decirle que se había dejado el esmalte en la tienda.

"¡Me olvidé mi esmalte allí! Me lo guardas porfis", señaló en un mensaje de WhatsApp a la dueña de la tienda de manicura. Algo a lo que ella contestó con contundencia. "¿Estás segura? No había nada en la mesa cuando te fuiste", respondió.

La clienta reconoció que "no estoy segura" y que iba "a buscar mejor" y "te aviso si aparece". Pero para entonces, la trabajadora no dudó en sacar el as que se guardaba en la manga. "Ahora voy a mirar en las cámaras a ver si veo si lo guardé con los míos y te aviso", señaló.

Y sí, la sorpresa fue mayúscula, ya que "se ve re nítido". En las imágenes puede comprobar que su percepción no había sido errónea y que había intentado quedarse con su esmalte.