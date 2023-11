Tiene un gato igual que el de su vecina y ojo a la historia: tiene en vilo a medio TikTok

La creadora de contenido Cecilia Araujo ha despertado la curiosidad a medio TikTok después de contar en una publicación de su perfil oficial (@ceciliaraaujo2) la historia que tiene como protagonistas a su gato Jerry y el de su vecina.

"Os coy a dar cinco razones por las que creo que mi gato no es mi gato", inicia Cecilia en el vídeo, que ya cuenta con casi 500.000 me gusta y 5,5 millones de visualizaciones. "Creo que tenemos al gato de mi vecina y mi vecina tiene al nuestro", explica, señalando que su principal sospecha es que ambos gatos son iguales y un día se los encontraron juntos en el jardín porque el de Cecilia se había escapado.

Fue corriendo hacia el felino, lo agarró con prisas y se marchó: "Cuando lo vi pensé que ese era el mío porque el mío tiene una cicatriz en el ojo, pero llevo notando raro a Jerry muy raro, porque él es muy bueno".

"El caso es que el que tengo no tiene la cicatriz y creo que no es mi gato", afirma, estallando de la risa, una reacción que, a pesar de los miles de comentarios, a algunos usuarios no les ha gustado eso. "Desde luego, no es para que te de la risa", comenta Sandra en la publicación.

"No se muy bien cómo proceder, ¿qué hago? ¿Le llevo el gato a mi vecina?", pregunta a sus seguidores, reflexionando sobre cómo decirle a su gato que no era su dueña.

Caso resuelto: Jerry está en casa

La historia tuvo en vilo a los usuarios de TikTok y varias horas más tarde resolvió todas las dudas: "Señoras y señores... Tengo a mi gato". "Me he dado cuenta porque he cogido fotos de cuando era bebé y tiene una marca característica en la boca que dudo que tenga el otro gato", explica, señalando que tiene una marca de nacimiento debajo de la boca.

"A todas las personas que se estresaban por no saber si podía ser mi gato quiero darles un mensaje. Vamos a dejar esto como una simple anécdota. No he sabido reconocer a mi 'hijo', perdón, soy una mala madre", finaliza, dando por zanjada la historia.