La tremenda solicitud que recibió este restaurante en un pedido tiene su razón de ser

El popular usuario @Soycamarero ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que se hace eco del peculiar pedido que recibió un restaurante y que tiene su razón de ser, aunque a priori quizá cueste un poco comprenderlo.

En el ticket de la comanda se ve cómo un supuesto cliente pide rape con salsa holandesa. Pero abajo, en el apartado de observaciones, se ve otro mensaje: "No quiero el rape, soy Raquel. ¿Me traéis porfa un tampax al baño o la mochila de mi coche, que están las llaves en una caja del salón. Gracias?".

Obviamente, el mensaje lo envió una trabajadora a sus propios compañeros, que en un momento de mucho trabajo no iban a mirar el móvil. Por lo tanto, tenía pocos recursos más para ponerse en contacto con ellos.

"Yo no sé si si a vosotros, compis, os ha salvado la PDA de algún apuro, pero la verdad es que alguna que otra vez sí he recibido alguna captura de la comanda, del ticket de la PDA, donde nos ha salvado de algunas situaciones", ha explicado @Soycamarero.

"Alguna vez también he recibido otro de: estoy en el baño, me he quedado encerrado. O no tengo papel. O demás", ha añadido.

Entre los comentarios, destaca uno que subraya: "PDA: El whatsapp hostelero". Otro, en ese mismo sentido, señala: "A mí me gusta llamar a mis compañeras guapis por la PDA. O cuando el pedido lleva un montón de burradas. Sacarina sin lactosa en vaso... es chica jjj".