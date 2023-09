Un diputado de Vox da mucho que hablar al publicar este tuit con una foto de Leonor y otra de la selección femenina

El diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha provocado un revuelo importante en las últimas horas tras compartir un mensaje desde su cuenta de X, antigua Twitter, con dos fotografías, una de la princesa Leonor y otra de las futbolistas de la selección antes del partido del pasado viernes ante Suecia.

Horas después de que el conjunto español venciera al conjunto nórdico, el parlamentario de la formación de Santiago Abascal ha querido comparar la formación militar de Leonor con la reivindicación de las jugadoras tras lo ocurrido con Luis Rubiales.

"ME REPRESENTA / NO ME REPRESENTAN", ha señalado, poniendo en la primera parte la imagen de la princesa y, en la segunda, a varias de las futbolistas mostrando un brazalete en el que pone "Se Acabó".

El escueto tuit del diputado de Vox en el Congreso ha provocado cientos de comentarios en pocas horas y algunos usuarios no han dudado en recordar su pasado.

El líder de Vox en la Comunidad Valenciana, que sonó para ser vicepresidente de la región, fue condenado por violencia machista en el año 2002 por la Audiencia de Valencia.

El mensaje de Carlos Flores se ha convertido en uno de los más comentados de las últimas horas: