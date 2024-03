Un español cuenta indignado lo que le ha ocurrido en Senegal con un hotelero "francés francés"

El usuario de TikTok @ruteandoconmarco ha contado indignado lo que le ha ocurrido con un hotelero francés en Senegal.

"Nunca me había pasado esto", se empieza lamentando en su publicación, en la que relata que está viajando por Gambia y Senegal con su madre en transporte público.

"Tras estar 10 días en Gambia de la manera más local posible decidimos que las tres primeras noches en Senegal las haríamos en un campamento más de lujo al lado de la playa. El campamento es precioso, pero alojarnos aquí ha sido una cagada", avisa.

"Además de muy cara. Ya me chirrió un poco que, cuando llegué, vi que lo llevaban dos franceses. No es que tenga nada en contra de los franceses, sino que me gusta que cuando viajo los alojamientos o campamentos los lleven gente local", explica.

"Tras tres días entrando y saliendo como hemos querido, fuimos a la plaza del pueblo, nos mezclamos con la gente local, ha llegado la hora de hacer check out. Pues bien, él, que es un tipo francés francés, me ha dicho: 'No he entendido vuestra estancia aquí, no os habéis interesado por nada de lo que hay aquí", relata.

"Le digo: 'Perdona, he ido a la plaza del pueblo, me he mezclado con gente local, he hecho excursiones por mi cuenta por la zona, no es que tú tampoco me hayas dado mucha conversación y yo soy el cliente, por lo que si te quiero dar conversación te doy conversación y si no quiero no te la doy y voy a la mía", expone.

Y concluye: "Me ha echado bronca por no querer interesarme por su alojamiento. En conclusión: un campamento muy bonito, pero que le falta el ambiente senegalés y local que puedes encontrar en otro campamentos. Un tipo muy arrogante que no me ha gustado nada".