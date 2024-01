Un español cuenta lo que le ha dado la familia de EEUU con la que vive: para envidiar

Ser au pair es una de las tantas experiencias que los jóvenes entre 17 y 30 años pueden vivir en el extranjero, viviendo con una familia de acogida, a cambio de cuidar a los hijos y con algunas tareas del hogar, no solo para aprender su idioma y cultura, sino para ahorrarte un buen pellizco en el coste de la estancia en otro país.

El caso del usuario de TikTok @danii_rruiz no es diferente, pero sí tiene unos privilegios que ha despertado la 'envidia' (sana) de muchos por todo lo que le ha dado la familia de acogida. En ocasiones hay familias que se aprovechan del extranjero para explotarlo a tareas, pero en este caso no es así.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Dani Ruiz ha enumerado hasta cinco de las cosas (y qué cosas) que le han dado siendo au pair en Estados Unidos y es para alucinar. "Me han dado un iPhone 14 y un MacBook, pero ojo, que no me lo regalan, me lo dejan para el año", ha expresado en el vídeo, que acumula más de 160.500 'me gusta'.

Le han dado también un coche y, para más inri, también la gasolina que va gastando "para llevar al niño a los sitios o algún extraescolar, pero si hago un viaje por mi cuenta obviamente me lo pago yo, tampoco hace falta ser un caradura".

Además, también le han dicho que le invitan a todas las vacaciones a las que vayan. "Que se van a Costa Rica, pues me voy con ellos, que se van a Narnia, pues a Narnia todos juntos", ha afirmado. Lo último que ha enumerado es que tiene una habitación y un baño para él solo, algo que puede parecer normal, pero según la experiencia de varias amigas suyas que también han sido au pair, a diferencia de él, han dormido en un desván-