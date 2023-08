Un español raja como pocas veces de la playa italiana en la que ha estado

El usuario de TikTok @nachondeo3, que tiene más de 100.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha publicado un vídeo sobre una playa en la que ha estado en Italia y, desde luego y por lo que cuenta, no le ha terminado de gusta.

"Aquí las playas son una mierda. Lo primero que son de pago, tú no puedes estar en la playa si no pagas como 30 euros por una sombrilla. Y encima tienes que andar como 100metros para que el agua te llegue hasta la cintura porque es muy llana", describe.

Insiste en que esa playa no es gratis y que hay que pagar, quieras sombrilla o no la quieras. "Por eso eh nosotros hemos venido a las piscinas con trampolines que están al lado de la playa porque para pagar en la playa que encima no me puedo ni bañar...", asegura.

Además, el joven termina diciendo que el agua está sucia, pero acaba aclarando que es solo esa playa.