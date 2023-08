Una futura dentista marca el tiempo que hay que dejar pasar para lavarse los dientes después de comer

La joven estudiante de tercero de odontología y divulgadora de contenido sobre este mundo en TikTok @caarlyhall ha realizado un vídeo para destacar cuatro cosas que ya no hace desde que comenzó a estudiar odontología.

La primera es dejar de tomar limón y ácidos porque destrozan el esmalte: "Me encanta el limón, el ácido y el picante, pero mi padre, que es dentista, llevaba toda la vida diciendo que no tomara tanto. Ha sido cuando empecé a estudiar odontología cuando me di cuenta de los consejos que te dan tus padres y no les haces caso".

"Cuando tú lo vives sí ves lo malo que son los ácidos en los dientes. Literalmente el esmalte, que es la parte que recubre el diente, es de los pocos tejidos que no se pueden regenerar, porque por ejemplo un hueso cuando te lo rompes te queda inmovilizado porque se puede regenerar, pero con el esmalte eso no pasa", describe.

Por ello, si se toman muchos ácidos es como si se le echara mucha lejía, machacándolo y deshaciéndolo siendo algo "muy peligroso". "Es la protección del diente, así que si se queda sin protección no hay nada que hacer... Muy a mi pesar he dejado de tomar tanto limón", reconoce.

Otra cosa que ha dejado de hacer es lavarse los dientes justo después de terminar de comer. "Hay que esperar media hora porque hay que dejar la saliva actuar. Neutraliza los ácidos que generan las bacterias con la comida. Es algo así como dejar actuar a las barreras naturales, en este caso nuestra saliva, y luego ya actuar nosotros con el lavado de dientes".

La tercera lección que ha aprendido es la de no hacerse un piercing en la lengua. "Interrumpe la labor del odontólogo y es malo para los dientes porque lo roza y perjudica el esmalte. Además, es difícil que se cure porque estás atravesando la lengua, que son todo nervios y sangra muchísimo".

Por último, ha dejado de tomar tantos medicamentos como ibuprofenos o parecetamoles.