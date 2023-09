Un español que vive en Paraguay desmitifica lo que más se escucha sobre vivir en Latinoamérica

El usuario de Tik Tok @robertocubero650, un español que se encuentra viviendo en Paraguay, ha subido un vídeo haciendo una reflexión sobre "un mito que siempre

se ha escuchado en España".

"Por lo menos de que yo tengo uso de razón, siempre se ha dicho que si te vienes a vivir a Latinoamérica con un sueldo español vas a ser el rey del mambo porque aquí la vida está mucho más económica y vas a tener para hacer muchas más cosas, pero eso hace ya tiempo que pasó la historia", afirma.

Cubero asegura que el coste de la vida en Paraguay, Brasil y Latinoamérica en general es parecido al de España: "Al final los precios van a estar prácticamente en euros o en dólares. Lo que te cuesta en España 1 euro, aquí te va a costar 8 000 guaranís, que es su equivalencia, y lo que te cuesta en España 10 euros te va a costar 80 000 guaranís. Al final haces 1 balance y va a ser igual.".

Sin embargo, sí que añade que ganando 1.000 euros en Paraguay se va a ganar un sueldo tres o veces mayor que lo gana la gente promedio, pero explica que "si quieres llevar la misma calidad y el mismo nivel de vida que en España, el coste va a ser igual".

"Si tú quieres tener tus comodidades en tu casa, si tú quieres comer bien en casa, te va a costar igual que en España", afirma.

Además, también subraya que se valoran otras cosas que no se compran con dinero, como el clima cálido, el vivir en una casa baja con jardín o terreno o la calidad de la gente. "Eso no tiene precio", sentencia, asegurando que son más felices a pesar de no tener tantas cosas materiales.