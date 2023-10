Un experto avisa del peligro que esconden estas gomas internas del frigorífico: mucho ojo

El técnico de emergencias Miguel Assal ha advertido de los peligros que se pueden esconder en las gomas del frigorífico, esas que van en el interior de las puertas y que sirven para que el aparato cierre perfectamente.

¿Te has intoxicado o tienes intoxicaciones frecuentes y no sabes por qué?", pregunta antes de advertir: "Puedes tener huéspedes no deseados que pueden transmitir enfermedades: salmonelosis, hepatitis infecciosa, diarreas infantiles, infecciones intestinales y urinarias".

"Fijaos bien: si la goma del frigorífico presenta este tipo de grietas o está abombada y no cierra lo suficiente y por la noche ves pequeños bichitos paseando, puedes tener una sorpresa y no solo detrás de la goma", dice mientras muestra un vídeo en el que, al retirar esa goma, se ven un montón de insectos.

"Revisa bien todos los rincones ocultos, incluso la parte trasera del frigorífico. Hace calor y es un lugar perfecto para criar y además pueden entrar por cualquier hueco y aquí tienen agua y comida. Sí, sí, tu comida", explica.

El experto dice que ante cualquier sospecha hay que desenchufar el aparato, sacar toda la comida, limpiar a conciencia todos sus recovecos y revisar bien todos sus componentes.

"Una buena higiene y revisión habitual evitará este problema", garantiza antes de recordar que "estos animalitos contaminan el alimento y el problema no viene solo al ser ingerido": "Pueden ocurrir también graves cuadros alérgicos o inhalar sus secreciones y para nada es agradable".