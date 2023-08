Un extranjero se queja de las calles de Barcelona: lo ves repetidamente en esta foto de Google Maps

El argentino residente en España Nacho Elizalde (@nachoelizalde en Tik Tok) ha publicado un vídeo en el que muestra una de las cosas que más le fastidian de la ciudad de Barcelona. Hasta ha terminado haciendo una recomendación al Ayuntamiento de la capital catalana.

El joven se ha grabado desde una de las calles del conocido barrio de L'Eixample y se ha quejado de uno de los grandes rasgos de identidad de sus paralelas calles: los cruces y la forma que tiene.

En vez de ser dos rectas, las intersecciones de estas calles tienen una forma de octógono, por lo que el viandante para cruzar la carretera no puede hacerlo como si fuera un cuadrado, si no que tiene que dar unos pasos de más para llegar al semáforo correspondiente.

"Una cosa que me molesta de Barcelona es que no puedo caminar recto, tengo que hacer ese camino y me suma 30 ó 40 pasos extra", se resigna Elizalde, que tiene más de 200.000 seguidores en su perfil de Tik Tok.

Incluso apunta que en Google Maps al marcar el recorrido para llegar de un punto a otro le aparecen esas pequeñas desviaciones.

Por ello, ha terminado su vídeo, de menos de medio minuto, con un mensaje dirigido al consistorio barcelonés: "Mi recomendación para el Ayuntamiento de Barcelona es que hagan las calles rectas".