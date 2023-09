Un farmacéutico cuenta qué fue a comprar una persona a las 3.00 de la madrugada: casi inexplicable

Álvaro Fernández, uno de los farmacéuticos más conocidos de TikTok, donde es @farmaceuticofernandez, ha dejado estupefactas a numerosas personas en esa red social al contar una anécdota que vivió recientemente en la farmacia donde trabaja.

"Me preguntáis muchas veces qué es lo más raro que he vendido durante una guardia y lo de hoy... lo más raro no es, pero yo creo que entra al top5, quizá. Top10 seguro", empieza diciendo.

"A 16 de septiembre, no sé ni qué hora sería, 2.30, 3.00 de la mañana, ¿para qué necesita alguien unas gafas de sol infantiles? Para niños de entre cuatro y seis años", se pregunta Fernández.

Muchos usuarios han lanzado sus hipótesis: "Alguien tenia excursión al día siguiente y aviso a las 3 am 😂". Otro usuario apunta otra posible causa: "Pues lo más probable es que las hubiese perdido un menor neurodivergente, y el padre ya desesperado de buscar, compro unas nuevas".

Al hilo de esa teoría, otro ha apuntado: "En ese caso se justifica, pero debería tener de repuesto. Cosas que son de apego para el niño".

Y otro deja caer: "Es porque está recién operado de la vista y recomiendan gafas de sol no es tan raro".