Un hostelero cuenta indignado qué hizo un cliente que quería comer a las 16.30: "Alucinante"

El usuario de TikTok @fernandoflor2, dueño de un restaurante, ha expresado en esa red social su indignación con un cliente que quería reservar una mesa en el local para comer a las 16.30.

"Alucinante no, lo siguiente", empieza expresando el hostelero antes de entrar en detalles: "Me llama un cliente para reservar mesa para el sábado, que él sale de trabajar a las 15.00 en Bilbao y que llegaría para las 16.20 o 16.30".

"Le comunico que el restaurante cierra a las 16.00, pero que el servicio de cenas empieza a las 19.30. Y me dice: 'Pero entonces, ¿no me das de comer? Y yo: 'De 13.00 a 16.00 te damos de comer. A las 16.30 no vengas, que el personal tiene un horario y ya se marchó para casa".

Según relata, el cliente respondió "todo indignado": "Agur, agur, agur. Pues yo iba mucho por allí, pro ya no voy a ir más. Lo siento ale ale".

El hostelero ha pedido opinión a los usuarios, que mayoritariamente han apoyado al dueño del restaurante: "La gente no quiere entender que las cosas han cambiado. Y que los camareros tienen horario. Y VIDA".

Otro apunta: "Lo primero muy bien por ti, un buen jefe tiene qué respetar los horarios de su personal".

Todo ello en medio de la polémica ha provocado Samantha Vallejo-Nágera sobre los horarios en la hostelería. La chef ha asegurado en una entrevista en El Mundo que en España "hay una burbuja seria, unida a un problema de personal intenso".

"En este sentido, creo que hay pasión pero pocas ganas de trabajar. La gastronomía no son ocho horas al día, trabajar en un restaurante supone involucrarte en un proyecto, dejarte la piel, ser responsable y hacer el trabajo parte de su vida, no es ir fichar, irme y ya. La hostelería es mucho más que eso. Y creo que a la gente que le gusta la hostelería y trabaja en ella tiene que disfrutar y no contar las horas", ha señalado.