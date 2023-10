Le preguntan a Jordi Roca quién es el cocinero más sobrevalorado de España: duda un poco y hace esto

El cocinero Jordi Roca ha vivido uno de esos momentos 'tierra, trágame' durante una entrevista que le han hecho en el podcast B3tter.

Ha ocurrido justo al final del encuentro, durante una sección llamada "preguntas picantes", en las que el entrevistado tiene la oportunidad de 'esquivar' una cuestión bebiendo un chupito de una bebida picante.

"¿Cocinero para ti más sobrevalorado?", le preguntan directamente. Roca duda un poco y señala: "Es muy de cabrón. Es que te metes en mi profesión y yo, para empezar, respeto a todo el mundo. Porque, coño, es un trabajo duro, hay mucho curro detrás".

"Es que también me da cosa decir...", prosigue antes de que le recuerden que tiene la posibilidad de tomar el chupito para esquivar la pregunta. Y es lo que hace.

En esa misma entrevista ha contado que una vez la embajada de Japón reservó una mesa en su restaurante y acudieron dos personas "con un osito de peluche como el de las ferias".

"Y nos dicen: somos tres. Y lo sentaron. Y el maitre fue a la mesa y les pasó las cartas. Y le dijeron: no, no, para él también. Y le puso la carta al osito. Yo decía: joder, ¿qué está pasando, dónde está la cámara? Pero me han pedido la carta para el osito", ha rememorado.

"Luego fue a preguntar la comanda, les dijo que qué querían y eligieron un menú de los dos que teníamos. Y preguntó: bueno y para él, ¿qué hacemos? ¿Macarrones? ¿Filete a la plancha? Y sí, le hicimos un plato de macarrones, filetito de ternera a la plancha y patatas. Le pusimos el plato delante, obviamente no se lo comió", ha proseguido.

Roca ha recordado que trataban al muñeco "como si fuera una persona" y que "el oso convivía": "Total, que pagaron la cuenta del osito, le hicimos un postre de chocolate también que se derritió. No pasa nada. Hicieron café, todo el rollo y se fueron y nada más. Nunca supimos por qué fue".