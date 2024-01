Un 'influencer' va al restaurante de Chicote, cuenta lo que ha visto y hay lío

El usuario de TikTok @guillextendero, que tiene cerca de un millón de seguidores en esa red social, ha tenido que responder a numerosas críticas tras ir a Omeraki, el restaurante que Alberto Chicote tiene en Madrid, y compartir su plena satisfacción con esa experiencia.

"Hemos conocido a Chicote. Ha ido mesa por mesa saludando, super simpático. Ha estado hablando un montón con nosotros, la verdad, porque me ha visto el sensor del brazo y hemos estado hablando un rato de la diabetes y la verdad es que súper súper guay", relata.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Ha sido majísimo, super cercano, nos hemos hecho una foto con él y muy guay. Me lo he pasado súper bien, ha sido súper guay. Si queréis venir no es una promo ni nada y el sitio es súper chulo, espectacular, la atención es buenísima y encima si está Chicote es toda la cocina abierta y le ves ahí cocinar... muy muy guay", celebra antes de calificar lo vivido como "una experiencia recomendable".

Tras ello, el usuario ha recibido un aluvión de críticas y ha reaccionado: "No entiendo el hate que me está cayendo. No lo llego a entender. Solo he ido con mi novia, le hice un regalo de ir juntos a comer y es que no estoy entendiendo el hate".

"No llego a entender muchos comentarios, no lo entiendo. Solo quería subir unos blogs para entreteneros y ver cómo es el restaurante de Chicote, no es publicidad ni es nada. Regalé eso a Patri y quise grabarlo para el recuerdo. No entiendo el hate. No hemos hecho nada malo, hacer un vídeo que nos hacía ilusión porque seguimos mucho el programa de Pesadilla en la Cocina y nos gusta mucho y queríamos ir a probar el restaurante de Chicote", añade.

Además, ha contado, ante el aluvión con la misma pregunta, que la comida para dos le costó 178 euros "con la Coca-Cola, el café y un postre extra". "Si te lo pides tal cual está son 156 euros", señala antes de puntualizar que el menú que eligieron tenía 14 platos y salieron "bien, llenos".