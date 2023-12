Un ingeniero responde tajante a una afirmación de Frank Cuesta y el debate está que arde

La popular cuenta de YouTube y otras redes sociales @fringenierosclips, especializada en ingeniería, ha dado una contundente respuesta a una afirmación que ha hecho el popular aventurero Frank Cuesta.

"Aquí en Asia se están descojonando de vosotros en Europa. ¿Por qué? Porque vosotros estáis con los coches eléctricos y estáis con que todo placas solares", empezó diciendo el televisivo.

"Y, a ver, las placas solares el 100% salen de China, Tailandia e Indonesia. Te vienes aquí y no ves una puta placa solar. Entonces, ¿qué pasa? Se están descojonando de todos los europeos", añadió.

Tras ello, @fringenierosclips ha sido claro: "Nosotros somos tontos por asumir esa responsabilidad. Hemos firmado un compromiso. ¿Que China no lo quiere hacer? Pues, chico, es que no podemos hacer nada".

"¿Se ríen de nosotros? Pues que se rían. No, tío, no estás haciendo el idiota. Estás haciendo lo correcto. No sé si alguno sois de Valencia, no sé si os habéis dado cuenta de que hace por lo menos dos meses que no llueve. Me sorprende que lo diga un naturalista como este señor", remata.

En los comentarios se ha formado un intenso debate sobre quién tiene razón. Por ejemplo, un usuario ha respondido: "Claro, pero los que nos estamos arruinando y nuestro impacto ambiental es nulo. De acuerdo con Frank".

En la misma línea otro señala: "Lo que quiere decir es que Europa se está empobreciendo voluntariamente cuando sus emisiones apenas llegan al 7%, mientras China se está haciendo la dueña del mundo pasándoselas por el forro".

En cambio, otros tienen una posición bien diferente. Por ejemplo, una persona dice: "Frank Cuesta es una persona bastante culta y con muchas cosas que nos puede enseñar, pero desde hace unos años cada vez es más cuñado. Es lo que ocurre cuando todo el mundo te da la razón todo el rato".

Y otro más: "Es más sencillo, te vas a Google Maps y buscas techos en esos países y te darás cuenta que Frank no tiene razón. Hay cientos de instalaciones y huertos solares".