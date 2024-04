Un inglés dice cuáles son las palabras en español sin traducción al inglés

El usuario de TikTok @spencerconoce ha publicado un vídeo enumerando cuáles son sus "palabras favoritas en español" que no tienen en el diccionario inglés, a pesar de que aquí son de las más usadas.

"La primera es sobremesa. No hay una palabra en inglés que pueda encapsular la experiencia que es. Es genial. Realmente te conecta con la situación", ha empezado diciendo. En inglés, sería algo así cómo "after dinner or after lunch conversation", que se traduce como la "conversación" tras una comida.

En segundo lugar, ha mencionado el término "empalagar", del que ha dicho que tampoco "hay una buena traducción en inglés" que describa esa "sensación". En tercer lugar, "anteayer", que en inglés sería algo como "the day before yesterday", pero es mucho más "largo".

La cuarta y última palabra seleccionada ha sido "estrenar", la cual ha calificado de "increíble", y esto ha dicho de ella: "Desearía que la tuviéramos, pero decirlo inglés resulta tan largo... Nosotros no tenemos una palabra para eso".

En respuesta a la aclamada publicación, muchos usuarios han aportado ejemplos como "agobio" o "paripé", entre otros. El vídeo ha acumulado miles de reproducciones y cerca de 2.500 'me gusta'.