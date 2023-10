Un profesor español que vive en Japón se da cuenta de algo que hacen sus alumnos siempre

El profesor español residente en la ciudad japonesa de Kukuoka, Alejandro Mesa, está arrasando en las últimas semanas al compartir algunos vídeos en su perfil de TikTok de cómo son sus clases con alumnos nipones.

En esta publicación explica que las personas japonesas hacen muchos sonidos a la hora de reaccionar a cualquier situación o comentario: "Cuando veo anime en España, los personajes de la serie siempre hacía un 'uuh', 'ooh', 'eeh' mientras gesticulan con las manos".

"Yo pensaba que la gente no sería así, pero no, sí que sois así", añade Mesa, que comenta que un simple hola ya reaccionan sus alumnos con este tipo de sonidos. "Está bien, no pasa nada y simplemente es divertido", afirma.

Finalmente, el profesor español les comenta a sus alumnos que en España no se hace este tipo de gestos y sonidos con tanta frecuencia.