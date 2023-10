Una española que vive en Australia cuenta lo que le ha pasado al enseñar español a una francesa

La joven usuaria de Tik Tok Marta Registrada, una española que está trabajando en un restaurante en el norte de Australia, ha contado en un vídeo publicado en su canal cómo enseña español a sus compañeros y las consecuencias que ha tenido.

"Me siento embajadora del español, conozco y trabajo con muchos que no hablan y me piden que les enseñe, así que me tomo la labor de enseñarles pero lo hago con cosas del día a día, es decir, el español de la calle", explica.

Marta pone ejemplos de que ella no les dice que se presenten como, por ejemplo, "yo me llamo Abby" y sí como "¿qué tal, tía? soy Abby" o que en caso de querer decir que algo está rico no digan "esto está mucho bueno" y lo valoren con un "está que te cagas".

"También quieren cosas un poco obscenas, como insultos. Les digo cosas como eres un idiota, un sucio. Me preguntan si eso es un insulto fuerte y les digo que sí", prosigue.

Entonces, comenta que una de estas personas le mandó una nota de voz que dice que le habían enviado un sticker de Julio Iglesias en el que pone "me río por no follar" y que quería saber su significado.

"Ponte a explicarle a una francesa todo eso, si ya me costó el otro día explicarle quién era Kiko Rivera a una chilena. Es que imagina decirle a una francesa quién es Julio Iglesias. Se me está yendo de las manos", termina ironizando.