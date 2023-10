Un Técnico Superior en Dietética avisa: estos son los yogures menos recomendables del súper

Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, ha señalado tres productos que se pueden encontrar en todos los supermercados y que son ampliamente consumidos en toda España pero son "errores comunes en las compras de muchas personas".

El experto lamenta que los ve habitualmente en su consulta y pone en primer lugar "los yogures y leches fermentadas azucaradas".

"Un yogur natural puede ser una excelente opción, pero no así los que están cargados de azúcar, edulcorantes y otras sustancias que no son propias de un yogur", avisa.

Por otro lado, dice que "como regla general" los enlatados deben ser siempre "al natural o en aceite de oliva": "Las vinagretas, escabeches, salsas americanas etc. no suelen estar formuladas con ingredientes de calidad. Personalemente no las recomiendo".

Borges añade, además, un tercer producto que describe como "básicamente sal, grasas de baja calidad y aditivos".

"Hablo de los caldos concentrados. Da igual la marca, el precio o el supermercado donde compres pastillas de caldo. Nutricionalmente son terribles", zanja.