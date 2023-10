Una camarera venezolana no puede creerse lo que le han pedido unos clientes: "Sólo pasa en España"

La usuaria de TikTok @michelladrianarg, venezolana que trabaja como camarera en España, ha mostrado su sorpresa por la petición que le han hecho unos clientes y que, según afirma, es algo que únicamente ocurre en España.

"Sólo en España", ha escrito junto a su cara de sorpresa. Luego muestra cómo llena una jarra de agua del grifo. "Pidieron que les llenara una jarra del grifo. No lo puedo creer. Te lo juro que es increíble", dice luego.

En la descripción del vídeo ha añadido: "No puede ser que vayan a un restaurante y no tengan para pagar una botella de agua 1,90".

Entre los comentarios hay multitud de usuarios confusos. "No entiendo. Si el agua es potable, ¿qué problema tienes en que pidamos una jarra de agua?", pregunta uno.

Otro añade: "No voy a los restaurantes por agua embotellada, voy por la comida, habiendo agua del grifo no necesitamos generar más residuos". Y otro más: "No tiene nada de malo pedir agua del grifo. En casa ya se bebe del grifo. No voy a ir a pagar a un restaurante medio litro de agua en botella".