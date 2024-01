Una argentina da que hablar al hacer esta reflexión sobre el colonialismo 

La usuaria de TikTok @yesienunaa, una joven argentina con más de 50.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha publicado un vídeo en el que reflexiona sobre sus orígenes con una afirmación que lanza al aire.

En la publicación y tras hacer dejar la frase, acaba haciendo la reflexión: "Si no nos hubieran colonizados los españoles ahora hablaríamos quechua. Estuve cantando Bulería, de David Bisbal y me di cuenta que lo hacía como una española. Estúpidos españoles, me han robado mi lengua".

La joven, además, ha escrito la siguiente descripción: "Momento en el que caes de nuevo en la cuenta de que mataron a todos tus ancestros (si sos de argentina de verdad y no hijo de italianos o españoles), qué fuerte amigos. Pero qué necesario recordar".

Finalmente, acaba reconociendo que si no hubiera pasado a día de hoy ella sabría hablar español porque es del mundo y ama las culturas, pero que le llama la atención cómo se perdieron casi totalmente esa cultura.

"O sea no se perdieron del todo porque en Bolivia aún la gente habla quechua y aymara", termina, reconociendo que debería aprenderlo próximamente.