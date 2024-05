Qué está pasando en Eurovisión: guía rápida para enterarse de todas las polémicas

dpa/picture alliance via Getty I

Se sabía de sobra que Eurovisión 2024 iba a ser una edición calentita debido a la participación de Israel, pero no hasta el punto de, a horas de que se celebre la gran final en Mälmo, tener un representante descalificado, a la portavoz de los puntos de otro retirándose, a varios cantantes sopesando no actuar y a toda la cúpula de la UER reunida de urgencia.

Es tanto lo que ha pasado en apenas 24 horas que incluso a los más duchos en el Festival les cuesta seguir las novedades. Aquí, una guía rápida para enterarse de todo lo que está convulsionando Mälmo en una edición en la que el lema del festival desde su creación, United by music, parece una ironía.

El vértigo por un posible triunfo de Israel

Mucho está en juego sobre el escenario de Mälmo esta noche. La participación de Israel con Eden Golan y su Hurricane ha provocado un ídem, empezando por numerosos llamamientos a su expulsión, abucheos durante sus actuaciones y un clima de crispación sin precedentes. Todo ello, acompañado de varias manifestaciones en contra de su participación y para pedir el fin de la ofensiva en Gaza, lo que ha obligado a extremar la seguridad en la ciudad sueca. La canción tiene posibilidades de victoria —a horas de la final está segunda en las casas de apuestas, sólo por detrás de Croacia— y se cree que puede resultar muy apoyada en el televoto.

Eurovisión, ante el vértigo por un triunfo de Israel y la duda de si 'Zorra' gustará a Europa Los expertos ven muy posible la victoria de la israelí Eden Golan gracias al apoyo masivo del televoto, aunque Francia, Croacia o Suiza mantienen opciones. Malos augurios para España pese a ser una de las más aclamadas por los fans.

La descalificación de Joost, de Países Bajos

Lo que ha sido bautizado como "incidente" ha mantenido en vilo a los eurofans desde la tarde de este viernes, cuando la organización del certamen apartó a Joost, el representante de Países Bajos con Europapa, de un ensayo. Sí participó en el desfile de banderas pero, de pronto se conoció que se le excluía del ensayo y que se emitiría una grabación de su actuación. Mientras oficialmente sólo se dijo que se estaba investigando lo ocurrido, paralelamente se desataron las teorías y se especuló acerca de que pudiera haber habido un enfrentamiento con otra delegación.

Eurovisión expulsa de la final al representante de Países Bajos El cantante neerlandés Joost no podrá actuar en la gala de este sábado tras ser denunciado por una integrante del equipo de producción del festival.

Hasta la mañana de este sábado la UER no ha aclarado las cosas. Mediante un comunicado, anunció su expulsión por ese "incidente" con una integrante del equipo de producción del festival. La televisión pública de Países Bajos, AVOTROS, ha indicado que Joost hizo un "movimiento amenazante" cuando fue grabado por esta persona cuando había advertido de que no lo hicieran, aunque "nunca llegó a tocarla".

Bambie Thug se planta

A esto hay que sumar que Bambie Thug, representante de Irlanda, no ha acudido al último ensayo general porque "había ocurrido algo" mientras esperaban para el desfile de banderas que requería la atención de los organizadores que, según le cantante de género no binario, se lo han tomado "en serio". "Espero veros esta noche", señaló, pero no se sabe a ciencia cierta si participará. Según la corporación de radiodifusión pública de Irlanda (RTE), su plante se debe a supuestos comentarios despectivos que la KAN, la corporación de radiodifusión israelí, hizo sobre ella.

La portavoz de Noruega se retira

Este sábado además Alessandra Mele, representante noruega del año pasado y quien iba a anunciar las puntuaciones que otorgara su país, ha comunicado que se retira. "Unidos por la música' es el lema de Eurovisión y la razón por la que hago música", ha explicado en un vídeo. "Ahora mismo son palabras vacías. Se está produciendo un genocidio. Palestina libre", ha añadido. En su lugar, será otra presentadora la portavoz.

La portavoz de Noruega en Eurovisión se retira 'in extremis' "Se está produciendo un genocidio. Palestina libre", ha afirmado en unas declaraciones que ha difundido la televisión pública noruega.

Reunión de urgencia de la UER

A cinco horas de la final, la Unión Europea de Radiodifusión ha tenido que reunirse de urgencia. Si con todo lo anterior ya tenía tarea, hay que añadir que los representantes de Grecia y Suiza tampoco participaron este sábado en el desfile de banderas del ensayo como protesta porque, al parecer, la delegación israelí les habría grabado sin su permiso. Además, durante el ensayo, el francés Slimane interrumpió su actuación para pedir paz.

No acaba aquí la cosa, puesto que según el diario noruego VG, en la noche de este viernes Irlanda, Suiza, Portugal y Reino Unido amenazaron con retirarse por cómo está gestionando la organización la participación de Israel.