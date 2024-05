Una norteamericana recuerda lo que hacían sus compañeros de Erasmus en España

La creadora de contenido norteamericana conocida en TikTok como @raquelannee ha recordado en un nuevo vídeo sobre la etapa que vivió en España por el Erasmus.

Se juntó, en aquel viaje, con hasta "15 o 20" personas de Estados Unidos y recuerda que estos se "quejaban de todo, absolutamente de todo".

Concretamente se quejaban de que no había aire acondicionado porque no estaban acostumbrados a que no hubiera. "Eso es verdad, pero quejarse de que su 'host mom' no hablara inglés... La mía tampoco, pero eso es lo que quería: aprender", ha expresado.

Ha expresado que ella solo sabía ver las cosas buenas, sin entender muchas cosas que le sorprendían, pero era una sorpresa para bien. "Lo veía interesante, otra cultura...", ha matizado, especialmente recalcando que en España abren las ventanas, algo que en Estados Unidos no había hecho nunca, sobre todo las de su habitación.

"El guía que se nos asignó en el viaje se enfadó muchísimo con ellos (sus compañeros) porque se quejaban todo el rato, ¿por qué has venido si solo quieres las cosas tal y como son en tu país?", ha confesado, rematando con que ella quería justo lo contrario: descubrir. "Y fue en ese momento cuando ya tenía (a España) en mi corazón", ha concluido.