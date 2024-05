Preguntan a Hugo Silva qué haría si tuviese mucho dinero y muchos se sentirán identificados con la respuesta

El actor Hugo Silva ha respondido en una entrevista en la revista Fotogramas a qué haría si tuviese mucho dinero y muchos se sentirán identificados con su respuesta: lo tiene claro.

El intérprete acaba de estrenar la serie Marbella, que se emite en en Movistar+, done da vida a un abogado sin escrúpulos afincado en la ciudad, donde se mueve entre las mafias. Ante el tema de la producción, en la revista le han preguntado que haría si tuviese "tanto dinero como los mafiosos que vemos en la serie".

"Los barcos son algo que me fascina. Pero me fascinan como el que lee mitología griega. Si yo tuviese mucho dinero, lo que no haría sería trabajar", ha respondido en un principio el actor.

Tras esto, ha matizado, "o trabajaría única y exclusivamente en lo que realmente me apeteciera". "Y sobre todo me dedicaría a moverme en barco porque me encanta. Cada vez que tengo que trabajar en un barco, pienso: es que esto mola muchísimo. Puede que sea porque soy de Madrid y entonces el mar me flipa", ha agregado.

El actor ha reconocido que este es un personaje "que ha sido muy difícil, muy laborioso". "Ha demandado mucho trabajo previo, pero también por la técnica. Hay mucho plano secuencia hablando a cámara y eso a lo mejor son dos páginas de monólogo", ha señalado.

"Pero en cuanto vimos que ya tenía la esencia del personaje pillada, Dani y Beto me dieron mucha libertada para cambiar y acomodar el texto a la forma de ser del personaje que habíamos creado. Pero luego ha sido muy divertido", ha apuntado.