Una argentina señala la expresión española de la que está enamorada: aún no llega al nivel de aquí

La usuaria de TikTok @camillenieves, argentina que vive en España, ha explicado una de las expresiones que más le gustan de este país.

Lo ha hecho después de que señalase que le costó un tiempo entender el concepto de vermú, que dice que es "la mejor tradición de España". Pero recuerda que, al principio, ella pensaba que era obligatorio pedir vermú o alcohol y que podía hacerse a cualquiera hora.

"Una vez, intentando adaptarme, dije: 'Vamos a tomar un vermú'. Y se me quedaron así mirando y me dijeron: 'Son las siete de la tarde. Ahora no se dice vermú. Es al mediodía".

Dicho eso, ha subrayado que le encanta la expresión "vermú torero": "Significa que empezaste el vermú a las 12.00 y lo terminaste a las tres de la mañana porque pintó".

"Como que van comiendo tapas, cosas, mientras, pero bueno ya podemos imaginar cómo termino yo con cada vermú torero, dormida en algún sofá", admite.

"Mi novio no, mi novio puede seguir hasta las 7.00. Tiene un aguante... Me dice: 'Cariño, no te duermas'. Y le digo: 'Boludo, ¿me estás cargando? ¿Cómo no me voy a dormir?' Que estamos desde las 12.00", subraya.

Y remata: "Me dijeron que si sigo entrando en algún momento voy a ser como ellos, pero yo creo que ya voy desfasada en tiempos".