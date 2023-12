Una científica se corona al contar la conversación que ha tenido con un taxista tras su cena de Navidad

La científica Lidia Franco-Luzón ha compartido en X la llamativa conversación que ha mantenido con un taxista después de celebrar con sus compañeros "del laboratorio" la cena de Navidad.

"Ayer tuvimos la cena de Navidad del laboratorio. De madrugada, tomé un taxi para volver a casa", ha explicado, antes de detallar que el conductor era "un chico joven". "Me dio conversación y me preguntó a qué me dedicaba. 'Investigadora biomédica en cáncer'", le respondí. Me miró fijamente a través del retrovisor", ha explicado.

Según ha explicado en el hilo publicado, el conductor le dijo "con mucha educación" que era "un poco 'conspiranoico'" y que "había leído que la cura del cáncer era algo que ya se conocía, pero que 'se habían cargado' a las personas que la habían descubierto".

La protagonista habló con él y le dijo que "eso no era cierto". Le contó que "el cáncer no es una única enfermedad" y sí "el conjunto de muchas". "Incluso cada tipo de cáncer era diferente entre pacientes, precisamente porque ninguno de nosotros somos iguales. Y que, por tanto, encontrar un fármaco único eficaz era imposible", ha señalado.

Lidia Franco-Luzón ha detallado que también le explicó que en las últimas décadas "habíamos conseguido mucho". "Que el porcentaje de curación era más alto, que la calidad de vida de los pacientes había mejorado mucho y que incluso estábamos consiguiendo cronificar algunos tipos de cáncer", ha asegurado.

El desenlace ha sido de lo más curioso. Tras llegar a destino y salir del taxi, el chico le dio "las gracias" por "la explicación" y "yo a él por escuchar con respeto y paciencia".

"Esto también es comunicación científica, y es una parte de nuestro trabajo. Y, si he conseguido que una persona se replantee cosas, yo feliz", ha sentenciado en un hilo que suma más de 1.000 me gusta en poco más de dos horas.