Manuel Turizo lo tiene claro: se moja entre Shakira y Piqué 

Pocas noches pasan sin que en algún garito, discoteca o bar suene La Bachata. Tiene su propio menú en McDonald's y ha colaborado con artistas de renombre, como Lola Índigo o Shakira, y todavía no ha alcanzado la edad de 25 años. Se trata de Manuel Turizo.

Este sábado, El Español ha publicado una entrevista con él. En ella han tratado multitud de temas, desde algunos más relacionados con la música, como las vivencias más personales del cantante.

Asimismo, le han preguntado por una de las rupturas más mediáticas de los últimos años: la de Shakira y Piqué. A la cuestión de si es más de la colombiana o del español, ha respondido que se queda con la cantante.

"Me encanta la música de despecho, sinceramente. Las canciones que te hacen descargar emociones", ha empezado a responder el artista. "Me gustan mucho. Y, entre Shakira y Piqué, bueno, me quedo con ella: yo soy de Shakira, no soy futbolista…", ha proseguido su relato.

"El hombre", ha continuado, en referencia a Piqué, "se habrá equivocado". "Todos nos nos equivocamos en esta vida, pero hay errores peores que otros. Somos humanos. La vida no es perfecta", ha concluido.

En cualquier caso, Turizo ha sido uno de los cantantes con los que ha colaborado Shakira en su último trabajo, Las Mujeres Ya No Lloran. Lo ha hecho en la canción de Copa Vacía, cuyo videoclip también protagonizan ambos.