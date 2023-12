Una española explica por qué en Alemania hay plazas de parking sólo para mujeres: "Qué triste"

La usuaria de TikTok @netioncars ha mostrado su perplejidad por un llamativo detalle que ha visto en un parking de la ciudad alemana de Hamburgo.

"He llegado a Hamburgo, he entrado a un parking y mirad lo que me he encontrado: unas plazas de parking exclusivas para mujeres", empieza relatando.

"Claro, yo veo esto y lo primero que pienso es: '¿Pero de qué van? ¿Es que se piensan que no sabemos aparcar? Bueno, pues no", aclara.

Y luego lo explica: "Me han contado que estas plazas las tienen marcadas para chicas por seguridad, porque están justo al lado de la puerta".

"De todas maneras, qué triste que corramos tanto riesgo que tengamos que tener unas plazas de parking especiales", acaba lamentándose.

Entre las reacciones, destaca la de una usuaria que advierte: "¿Y esto qué demuestra? Que las mujeres seguimos pasando miedo, no debería ser necesario 🥺".