Se inventan el truco más inverosímil para no perder el hueco donde tenían aparcado el coche

En los pueblos más pequeños también ocurre, pero en las grandes ciudades es habitual, en caso especialmente de vivir en zonas más o menos céntricas, que una vez que se quita el coche de un aparcamiento perder ese hueco y que cuando se vuelva a dejar ya no tenerlo.

Ante este problema el usuario de TikTok @loeches_55 se ha inventado un remedio casero pero que, tal y como ha enseñado en un vídeo corto publicado en esta red social, ha parecido eficaz... por lo menos en ese primer intento.

Concretamente, el joven creador de contenido junto a otras personas dejaron una bolsa de basura en el sitio donde tenían aparcado el coche. Cuando volvieron, la bosa seguía en el mismo sitio y tenían el hueco guardado.

"Hemos dejado una bolsa hace una hora para ver si no nos quitaban el sitio. Ha aparcado un camión... ah no, no, está ahí la bolsa. ¿Nos darán el C1 de cuñadismo con esto porque aquí sigue", afirma en el vídeo.

El vídeo y el truco de este grupo de amigos se ha hecho viral y ya lleva más de 480.000 reproducciones en TikTok en las pocas horas que lleva en la red social.