Una estudiante de medicina de Erasmus en Italia señala qué pasa en los hospitales allí: para pensar

Suele decirse que no hay nada mejor que salir de España para valorar un poco más lo que se tiene en este país. Y la usuaria de TikTok @violetamorgan, que está de Erasmus en Roma, ha dado una buena muestra de ello.

La usuaria, que estudia Medicina y está haciendo prácticas en un hospital italiano, ha comparado cómo funciona allí la sanidad comparada con España. Y ha sacado algunas conclusiones llamativas.

La estudiante subraya que habla de su propia experiencia y empieza contando algo en lo que, en su opinión, se parecen tanto los hospitales italianos como los españoles: "Tanto en España como en Italia los estudiantes de medicina seguimos siendo una planta en nuestras prácticas".

"En segundo lugar: en Italia prácticamente no utilizan los ordenadores para escribir y las historias clínicas. Me sorprendió mucho que casi todo lo manejan con papel, imprimen todo y escriben casi todo en papel", explica.

"En tercer lugar, en Italia no es como en España, donde un médico se encarga de varios pacientes, sino que es un grupo de médicos los que se encargan de varios pacientes. Un poco como Anatomía de Grey y Doctor House, donde el grupito de médicos va a visitar a cada paciente", señala.

"Cuarto lugar: los médicos hacen algunas cosas que casi siempre en España lo hacen enfermeros, como poner una vía, sacar una muestra", destaca.

Y finaliza con quizá lo más importante: "En Roma las urgencias me han parecido un desastre. Podemos pensar que en España la cosa está mal, pero me ha sorprendido lo poco organizado que está aquí. Aunque nos quejemos de que la situación en España está bastante mal y nos quejemos de que nuestro sistema no funciona bien, en comparación con lo que he visto aquí no estamos nada mal y nuestro sistema funciona bastante bien".