Una inglesa cuenta el choque cultural que tiene en España: ahí están más acostumbrados

Olivia es una joven inglesa que lleva dos años viviendo en España y, entre los choques culturales que ha ido viviendo, ha destacado uno que más le ha impactado que ha sido rebatido por usuarios españoles.

"Llevo dos años viviendo en España y hay una cosa que me dio mucho choque cultural del que nadie habla", ha explicado al inicio del vídeo, que ya cuenta con 28.000 reproducciones y 600 'me gusta'.

"Cuando lleve en España, todo el mundo usa el paraguas", ha expresado la inglesa. Aunque parezca algo muy lógico, ha matizado que precisamente en el momento en el que lo cuenta "casi no está lloviendo" y aun así ve a las personas por la calle con el paraguas abierto.

Ha insistido en que casi no se nota la lluvia: "No se ve". "Pero el suelo está mojado y supongo que sí está lloviendo un poco, pero para mí es como niebla, un poco de humedad", ha manifestado.

"En este caso todos han salido con paraguas, me pareció súper raro porque en Londres evitamos usar el paraguas en cada momento, no lo usamos, no sé por qué, pero nunca lo utilizaba", ha concluido. Entre los más de 200 comentarios destacan los de algunos españoles que han matizado que es "una manía de aquí". La usuaria Laura ha indicado que depende mucho de la zona en la que se esté: "En el norte somos más como Inglaterra en ese aspecto, estamos demasiado acostumbrados a la lluvia".