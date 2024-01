Una joven cuenta cómo acabó detenida en el aeropuerto tras terminar su Erasmus: se las trae

El podcast 'La Ruina', dirigido por Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, estrenó su episodio 159, el cual contó con la historia de una joven que ha relatado cómo acabó detenida en el aeropuerto.

La invitada terminó su Erasmus y volvía en avión a su casa. Se montón en él y rápidamente se quedó dormida, porque "era muy pronto y estaba de resaca".

Antes de despegar, una azafata le despertó y le dijo que tenía que salir del avión: "Me dijo que no me podía decir el porqué, pero que me tenía que bajar. Me escoltaron fuera. Me estaban esperando dos militares alemanes con metralletas de camino a la terminal".

Resulta que llevaba "una cosa peligrosa" en una de sus maletas: "Dentro había una metralleta de juguete, dos botellas de vodka envueltas en calcetines, porque mi pueblo estaba muy cerca de Polonia y las traje para mis amigas, y todos los mecheros que había robado".

Para terminar, aunque los presentadores del podcast querían saber para quién era la metralleta, la chica no dio muchas explicaciones y solo dijo que era un obsequio para sí misma.