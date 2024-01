Duerme una noche en "el hotel más barato de todo Egipto, y probablemente el peor"

El usuario de TikTok @ibairider ha publicado un vídeo enseñando "el hotel más barato de todo Egipto", del que ha dicho, antes de mostrar nada, que "probablemente" también sea "el peor".

Ha empezado a grabar la parte de fuera, porque ya desde aquí es para "alucinar", ha asegurado: "Estoy en un callejón. De repente aparece un tío dando latigazos (montado) a un pobre burro. Madre mía. Esta es la puerta del hotel y justo la de al lado es un establo. Sales del hotel y hay paja y cagadas".

Al entrar en la habitación que ha pagado para hospedarse una noche, ha dicho que "las puertas de los armarios están desencajadas, todo está lleno de polvo, el espejo está lleno de mierda y las dos camas dan bastante asco, como el suelo".

Del baño, que "no está dentro de la habitación", ha señalado que "está entero mojado porque compartes retrete con ducha". Además, está bastante sucio: "Está llenísimo de mierda. Está cagado. La papelera es una bolsita, no h ay papel, el espejo no se ha limpiado nunca y no sé ni siquiera si sale agua caliente porque no lo he probado".

Aunque por un lado "la terraza tiene vistas a las pirámides", por el otro lado lo único que se ve es "basura por todas partes". Para terminar, ha dicho que "es el hotel más surrealista de la historia" y ha revelado lo que le ha costado: 5,80 euros la noche.