Cientos de (malas) reacciones a este piso de 18 m2 en el centro de Madrid

El usuario de TikTok @davidporloscodos ha publicado un vídeo enseñando la reacción de una amiga a su piso de 18 metros cuadrados (m2) ubicado en el centro de Madrid.

"Parece de juguete (...) ¿Ya está? Me la esperaba pequeña, pero aun así es que es muy fuerte", ha dicho la joven cuando ha entrado al lugar, alucinando por el reducido tamaño del habitáculo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

A continuación, la ha considerado "una casa coreana de esas en las que comes en el mismo sitio que te lavas los dientes y te duchas". El chico, en respuesta, ha señalado que el baño está aparte.

La joven ha insistido en que "es enano" y ha asegurado que su habitación tiene el mismo tamaño que el piso entero. Sin embargo, ha admitido que le gusta "el techo alto" y ha aplaudido el hecho de que "el poco espacio que tiene está muy bien aprovechado".

Para terminar, ha reiterado que no está mal del todo, en contraposición con los comentarios de muchos usuarios de TikTok: "En realidad me gusta. Está chachi. Me meo con que parezca de juguete".

Por su parte, algunos en la plataforma han preguntado si eso realmente es legal y han ironizado con "las maravillas inmobiliarias de Madrid y Barcelona", porque ofertan "zulos a precio de oro". Otros, incluso, han calificado el piso de "celda".