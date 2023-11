Una mujer de 64 años arrasa con su respuesta a un whastapp que decía que con Franco se vivía mejor

POOL/AFP via Getty Images

Fani Coll es una mujer de 64 años que ha logrado un importante éxito en TikTok al responder en un vídeo a un mensaje que le llegó a través de WhatsApp en el que decía básicamente que con Franco se vivía mejor.

Ese mensaje que estaba escrito para ser reenviado ha llegado hasta su teléfono y se ha cabreado bastante al leerlo. El texto decía "yo quiero aquella dictadura de Franco y no esta democracia". El autor del mensaje tiene 73 años y cuenta que su infancia fue maravillosa.

"Me ha puesto los pelos de punta", ha señalado antes de responder. "Tuve una infancia feliz porque no nos faltaba el amor, teníamos valores, teníamos mucha educación pero muchas carencias", ha comentado.

En cuanto a la juventud ha sido más tajante: "Tuve una juventud de mierda porque me tuve que poner a trabajar a los 14 años. Aquí sólo vivían excelente los que tenían dinero".

El mensaje dice que pudo viajar por toda España durante la dictadura y que sólo se hablaba un idioma. Ahí ella ha recordado que el dictador prohibió todos los dialectos: "Aquí no podíamos hablar en mallorquín, sólo en casa".

Sobre que en la dictadura "todos teníamos el mismo derecho" ha sido igual de tajante: "Mentira, serán los hombres y los que eran heterosexuales". En el mismo mensaje de whastapp se dice que podían volver a las tres de la mañana sin miedo a ser atracados y ella ha respondido que a ver cuento de qué iba a estar nadie por la calle a esas horas si no había nada.

"Podías volver tú si eras rico y hombre porque las mujeres no podíamos salir solas", ha añadido. Por último, ha dicho que este Gobierno seguro que mete en la cárcel a los que dicen esa patraña de que con Franco se vivía mejor: "No hijo no, esa es tu suerte, que estamos en democracia. Si esto lo hubieses hecho con Franco ahí sí que hubieses ido a la cárcel. Ahora tienes la suerte de que estamos en democracia".