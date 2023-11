El chef Ángel León cuenta por qué tuvo que abandonar 'Top Chef'

Ángel León, conocido como El chef del Mar, fue uno de los integrantes de la primera edición de Top Chef, concurso que llegó a España de la mano de Antena 3. Ahora, el chef al frente de Aponiente, con tres estrellas Michelín, ha explicado por qué sólo estuvo en una temporada.

"¿No seguiste por tema de agenda o porque no te moló ese mundillo?", le ha preguntado uno de los integrantes del podcast culinario.

"No tío porque soy hiperactivo. No me puedes meter en un camerino siete horas maquillado esperando mi momento de gloria porque iba a tirar las paredes allí. Estaba todo el día estresado", ha empezado diciendo.

Después ha añadido que Aponiente necesitaba que él estuviese al pie del cañón: "No era el momento, yo no me podía ir de aquí. Lo hice porque era necesaria para que la gente viniera a vernos. Al final me ayudó muchísimo que la gente viniera solamente a lo mejor a ver al tío este sin saber a dónde venían a comer".

"Me dí cuenta de que Aponiente me necesitaba estando todos los días y para eso hay que tener mucho tiempo", ha sentenciado.