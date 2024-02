Una mujer con discapacidad arrasa al contar por qué está hasta la narices de que la llamen "campeona"

La tiktoker @inusu_al ha contado en un vídeo por qué está "hasta el coño" de que la llamen "campeona" cuando alguien se cruza con ella por la calle: "A la próxima persona que me llame campeona la apuñalo".

"Te cuento, por si no te has dado cuenta tengo discapacidad y me pasa más habitual de lo que te puedes imaginar que voy por la calle tranquilamente o en redes sociales y viene alguien y me dice 'eres una campeona, puedes con todo, eres un ejemplo a seguir a tope contigo'", ha empezado contando.

Ha proseguido: "Yo soy una persona que puede llegar a comprender que la vida es una mierda y tú ves a una persona que está a punto de caerse al suelo pero tira para adelante te dé como energía para seguir con lo tuyo pero es que yo sólo intento ser una persona funcional y vivir mi vida entonces, que me llames campeona, me toca un poco el coño".

Ha señalado que entiende que la gente lo hace con buena intención y ella desde su buena intención prefiere dar las gracias, que le consume menos energía, que explicarte por qué no le gusta que la llamen "campeona".

"Estoy harta y no sé si hablo por la mayoría de personas con discapacidad, que creo que sí, igual a alguien le encanta que le feliciten por existir pero yo no soy esa persona. Entonces, porfa, para. Gracias", ha zanjado.