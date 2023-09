Una repartidora de comida cuenta lo más fuerte que le ha dicho un cliente con lluvia: indignante

Una repartidora de comida a domicilio ha publicado en Twitter los comentarios más indignantes que le han hecho los clientes en los días que ha tenido que salir a trabajar con lluvia.

Todo ha ocurrido a raíz de las intensas lluvias que está provocando la DANA en España, sobe todo en zonas de Toledo, Madrid y Ávila. En ese contexto, una usuaria ha resaltado en Twitter: "No pidáis Glovo, Uber Eats ni similares!! Anoche me pilló el diluvio en la calle y me puse mala de ver a tantos riders literalmente jugándose la vida para que algún tonto pudiera cenar una cheeseburguer. De verdad, me llevan los demonios".

Después de eso, la usuaria @Agent3_14 ha publicado las cosas que le "han dicho repartiendo bajo la lluvia": "Yo iba en moto de empresa, una de juguete, reventada y sin dibujo en las ruedas ya".

"Llego toda empapada, chorreando agua en el suelo. Me pregunta la clienta cuando le entrego el ticket mojado: - Ah, pero está lloviendo? Pero llueve mucho?", empieza diciendo antes de contar algo todavía peor: "Misma situación en otra casa: - Joder pero avísame que subes chorreando y me dejas la cena en el ascensor, que me estás ensuciando".

Y más: "Diluvio máximo, no podíamos coger las motos. Cliente: -Bueno pero que me la traigan andando, que vivo cerca. Me negué pero no sirvió y tocó pasear bajo la lluvia y me importó una mierda que se mojara la bolsa con la cena".

También cuenta que a otra persona le dijeron que no podían repartir a domicilio porque se había ha accidentado la repartidora, pero que podía ir él a la tienda a por el pedido, a lo que respondió: "Cómo voy a ir yo con la que está cayendo".

Pero es que hay cosas peores: "Un cliente no me quería pagar el pedido porque, al coger la caja con la mano, yo la había mojado y esas no eran formas de hacer una entrega. Otros me tuvieron esperando bajo la lluvia. Ni me abrían ni me cogían el teléfono".

"Un cliente me dijo que no era muy profesional subir con toda la ropa mojada, que debería dejar la chaqueta y los pantalones de lluvia en la moto antes de subir porque daba mala imagen", añade.

La trabajadora subraya que si trabajan con lluvia, sin cobrar ningún extra obviamente, es porque si no les despiden: "Fin. En ningún momento está justificado arriesgar nuestra vida y nuestra salud".