Una venezolana va con su hijo a un McDonald's y el mensaje que le da emociona

El usuario de Tik Tok @harinjose10, un venezolano que tiene más de un millón de seguidores en su perfil, ha publicado un vídeo en el que lleva a su madre a comer a un MacDonald's. La reacción ha emocionado a toda la red social.

La mujer, que tiene 17 hermanos, se emociona al probar las hamburguesas de la cadena de alimentación por el hecho de poder comer, ya que recuerda los problemas que tienen en su país para comer a diario.

De hecho, le hace un discurso a su hijo que está cautivando las redes porque su padre, de 97 años, no sabe si estará comiendo. "Después estando en el McDonald's me dijo algo que me rompió el corazón", confiesa el joven.

"Me da tristeza porque yo no sé si mi papá está comiendo. Hoy me da tristeza porque ¿cómo es posible que haya viejitos en Venezuela que sus hijos salen para otro país

y los dejan pasando hambre?", se pregunta.

El vídeo se ha hecho viral y lleva ya más de 700.000 reproducciones y miles de me gusta.