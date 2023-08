Baja de propio de Madrid a Valencia a probar la horchata y este es su veredicto

etorres69 via Getty Images/iStockphoto

La popular tiktoker Carolina Moura, que tiene en su perfil más de 1,3 millones de seguidores, se ha desplazado desde Madrid a Valencia con el objetivo de probar la tradicional horchata valenciana.

"Mi super experiencia con la horchata y ahora no me vengáis diciendo que no la probé en el sitio correcto jajajaja", ha afirmado en la descripción del vídeo la joven, cuya publicación lleva casi medio millón de reproducciones.

De primeras, la joven va a la playa de la Patacona a probar la horchata, pero rápidamente se va encontrando problemas. El primer establecimiento al que va no tiene, el segundo tampoco, mientras que el tercer lugar al que va está cerrado.

Su gafe sigue con un nuevo establecimiento, que se encuentra cerrado hasta que por fin llega a un local que tiene. Tras preguntarle por el tipo que quería y elegir horchata líquida, dio el veredicto.

"¿Esto le gusta la gente? Sabe raro, no está mal, pero no pagaría por ello", reconoce al momento.